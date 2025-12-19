信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AI Hybrid Kompe Gold Quant
Speranzio Emeraldo

AI Hybrid Kompe Gold Quant

Speranzio Emeraldo
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2025 46%
FBS-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
7 (43.75%)
亏损交易:
9 (56.25%)
最好交易:
71.55 USD
最差交易:
-24.06 USD
毛利:
130.58 USD (12 862 pips)
毛利亏损:
-84.66 USD (6 745 pips)
最大连续赢利:
3 (50.99 USD)
最大连续盈利:
71.55 USD (1)
夏普比率:
0.20
交易活动:
12.87%
最大入金加载:
21.43%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.96
长期交易:
9 (56.25%)
短期交易:
7 (43.75%)
利润因子:
1.54
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
18.65 USD
平均损失:
-9.41 USD
最大连续失误:
4 (-20.47 USD)
最大连续亏损:
-24.06 USD (1)
每月增长:
45.92%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
47.67 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
24.62% (47.67 USD)
净值:
13.00% (13.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +71.55 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.99 USD
最大连续亏损: -20.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

🤖 AI 训练交易系统（核心优势）

Kompe Gold Quant 并非静态 EA。

该系统基于 混合 AI 框架 构建，
使用 2023–2024 年市场数据进行训练，并在 2025 年市场环境中验证
逻辑可适应不断变化的黄金波动特性。

AI 核心模块：

  • 市场状态识别（AI 模型）
    自动判断趋势、市场震荡或高风险环境，并过滤低质量交易。

  • 信号质量评分系统
    只有当交易概率评分达到设定阈值时，才会执行交易。

  • 自适应调整机制
    系统会定期重新优化，以适应新的市场周期。

📌 结果：
👉 更少但更高质量的交易
👉 减少过度交易
👉 更稳定的资金曲线增长

🛡 高级风险管理逻辑

风险管理是 系统设计的核心，而非事后补充。

✔ 动态仓位与风险暴露控制
✔ 保证金感知型仓位管理
✔ 无激进加仓行为
✔ 可应对极端波动行情

重要说明：

  • 回撤是 系统设计的一部分，而非异常情况

  • 优先保护本金，再追求收益

  • 在高风险或低质量行情中自动降低交易活跃度

📊 该系统为 长期稳定运行 而设计，而非短期投机。

⚙️ 账户要求（重要）

建议最低资金： $100
建议杠杆： 1:500
使用经纪商： FBS
交易条件： 无手续费 / 无隔夜利息
交易品种： 仅限 XAUUSD（黄金）

⚠️ 由于 MQL5 复制信号的仓位计算公式，
建议订阅账户资金比信号源账户 高 10–15%，以获得更接近的仓位复制效果。

👉 请在终端中将 允许滑点 / 点差 设置为 10–15

📊 收益目标与资金管理

本系统目标为：

📈 每月约 ±20% – 50% 的收益率（取决于市场环境与账户规模）

💡 强烈建议定期出金

  • 每周或每月出金均可

  • 避免过度复利导致风险放大

❗ 策略核心原则

1️⃣ 避免旧数据过度拟合

系统参数仅基于 近期市场数据（2024–2025） 进行优化，
刻意避免使用过久的历史数据，以防止虚假稳定性。

系统每 1–2 个月 会根据：

  • 最新波动结构

  • 市场节奏变化

  • 实盘表现

进行微调与优化。

2️⃣ 非传统固定止损模型

系统 不使用传统固定止损

原因：

  • 固定止损容易在高波动中被“扫损”

  • 通过回撤恢复与周期收敛逻辑，提高整体效率

⚠️ 这需要：

  • 充足保证金

  • 合理资金规模

  • 理性的风险认知

3️⃣ 资金纪律

由于系统目标为 中高收益率
建议订阅者：

  • 定期锁定利润

  • 避免情绪化加仓

  • 仅使用可承受风险的资金

🧠 系统亮点总结

✔ AI 训练 & 市场状态识别
✔ 专注 XAUUSD（黄金专家系统）
✔ 自适应现代黄金波动
✔ 可控回撤结构
✔ 附带真实回测与策略数据
✔ 追求稳定与长期一致性

⚠️ 风险声明

外汇及黄金交易具有 高风险，可能导致部分或全部资金损失。
订阅者需对自身交易决策与结果 完全负责

历史表现 不代表未来结果
信号提供方 不对任何损失承担责任

请在订阅前充分评估自身风险承受能力。

💬 欢迎留下真实反馈与评价。
透明、纪律与持续优化是系统的核心理念。

🚀 用 AI、逻辑与纪律交易黄金 —— Kompe Gold Quant


没有评论
2025.12.31 22:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 05:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AI Hybrid Kompe Gold Quant
每月150 USD
46%
0
0
USD
146
USD
2
68%
16
43%
13%
1.54
2.87
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载