|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
🤖 AI 训练交易系统（核心优势）
Kompe Gold Quant 并非静态 EA。
该系统基于 混合 AI 框架 构建，
使用 2023–2024 年市场数据进行训练，并在 2025 年市场环境中验证，
逻辑可适应不断变化的黄金波动特性。
AI 核心模块：
-
市场状态识别（AI 模型）
自动判断趋势、市场震荡或高风险环境，并过滤低质量交易。
-
信号质量评分系统
只有当交易概率评分达到设定阈值时，才会执行交易。
-
自适应调整机制
系统会定期重新优化，以适应新的市场周期。
📌 结果：
👉 更少但更高质量的交易
👉 减少过度交易
👉 更稳定的资金曲线增长
🛡 高级风险管理逻辑
风险管理是 系统设计的核心，而非事后补充。
✔ 动态仓位与风险暴露控制
✔ 保证金感知型仓位管理
✔ 无激进加仓行为
✔ 可应对极端波动行情
重要说明：
-
回撤是 系统设计的一部分，而非异常情况
-
优先保护本金，再追求收益
-
在高风险或低质量行情中自动降低交易活跃度
📊 该系统为 长期稳定运行 而设计，而非短期投机。
⚙️ 账户要求（重要）
✅ 建议最低资金： $100
✅ 建议杠杆： 1:500
✅ 使用经纪商： FBS
✅ 交易条件： 无手续费 / 无隔夜利息
✅ 交易品种： 仅限 XAUUSD（黄金）
⚠️ 由于 MQL5 复制信号的仓位计算公式，
建议订阅账户资金比信号源账户 高 10–15%，以获得更接近的仓位复制效果。
👉 请在终端中将 允许滑点 / 点差 设置为 10–15。
📊 收益目标与资金管理
本系统目标为：
📈 每月约 ±20% – 50% 的收益率（取决于市场环境与账户规模）
💡 强烈建议定期出金
-
每周或每月出金均可
-
避免过度复利导致风险放大
❗ 策略核心原则
1️⃣ 避免旧数据过度拟合
系统参数仅基于 近期市场数据（2024–2025） 进行优化，
刻意避免使用过久的历史数据，以防止虚假稳定性。
系统每 1–2 个月 会根据：
-
最新波动结构
-
市场节奏变化
-
实盘表现
进行微调与优化。
2️⃣ 非传统固定止损模型
系统 不使用传统固定止损。
原因：
-
固定止损容易在高波动中被“扫损”
-
通过回撤恢复与周期收敛逻辑，提高整体效率
⚠️ 这需要：
-
充足保证金
-
合理资金规模
-
理性的风险认知
3️⃣ 资金纪律
由于系统目标为 中高收益率，
建议订阅者：
-
定期锁定利润
-
避免情绪化加仓
-
仅使用可承受风险的资金
🧠 系统亮点总结
✔ AI 训练 & 市场状态识别
✔ 专注 XAUUSD（黄金专家系统）
✔ 自适应现代黄金波动
✔ 可控回撤结构
✔ 附带真实回测与策略数据
✔ 追求稳定与长期一致性
⚠️ 风险声明
外汇及黄金交易具有 高风险，可能导致部分或全部资金损失。
订阅者需对自身交易决策与结果 完全负责。
历史表现 不代表未来结果。
信号提供方 不对任何损失承担责任。
请在订阅前充分评估自身风险承受能力。
💬 欢迎留下真实反馈与评价。
透明、纪律与持续优化是系统的核心理念。
🚀 用 AI、逻辑与纪律交易黄金 —— Kompe Gold Quant
