- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
353
利益トレード:
280 (79.32%)
損失トレード:
73 (20.68%)
ベストトレード:
273.42 USD
最悪のトレード:
-131.04 USD
総利益:
1 948.27 USD (42 560 pips)
総損失:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
最大連続の勝ち:
24 (32.52 USD)
最大連続利益:
274.68 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
13.65%
最大入金額:
33.84%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
2.38
長いトレード:
183 (51.84%)
短いトレード:
170 (48.16%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
1.61 USD
平均利益:
6.96 USD
平均損失:
-18.90 USD
最大連続の負け:
4 (-170.74 USD)
最大連続損失:
-239.40 USD (3)
月間成長:
28.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
103.82 USD
最大の:
239.40 USD (10.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.76% (239.40 USD)
エクイティによる:
59.55% (1 323.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|569
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +273.42 USD
最悪のトレード: -131 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +32.52 USD
最大連続損失: -170.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
28%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
100%
353
79%
14%
1.41
1.61
USD
USD
60%
1:200