Oleh Sharpan

Aurum Projekt MT4

Oleh Sharpan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
353
Gewinntrades:
280 (79.32%)
Verlusttrades:
73 (20.68%)
Bester Trade:
273.42 USD
Schlechtester Trade:
-131.04 USD
Bruttoprofit:
1 948.27 USD (42 560 pips)
Bruttoverlust:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (32.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
274.68 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
13.65%
Max deposit load:
33.84%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
2.38
Long-Positionen:
183 (51.84%)
Short-Positionen:
170 (48.16%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
1.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-170.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-239.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
28.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
103.82 USD
Maximaler:
239.40 USD (10.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.76% (239.40 USD)
Kapital:
59.55% (1 323.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 569
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +273.42 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Europe.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.