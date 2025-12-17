- 자본
- 축소
트레이드:
353
이익 거래:
280 (79.32%)
손실 거래:
73 (20.68%)
최고의 거래:
273.42 USD
최악의 거래:
-131.04 USD
총 수익:
1 948.27 USD (42 560 pips)
총 손실:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
연속 최대 이익:
24 (32.52 USD)
연속 최대 이익:
274.68 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
13.65%
최대 입금량:
33.84%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
2.38
롱(주식매수):
183 (51.84%)
숏(주식차입매도):
170 (48.16%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
1.61 USD
평균 이익:
6.96 USD
평균 손실:
-18.90 USD
연속 최대 손실:
4 (-170.74 USD)
연속 최대 손실:
-239.40 USD (3)
월별 성장률:
28.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
103.82 USD
최대한의:
239.40 USD (10.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.76% (239.40 USD)
자본금별:
59.55% (1 323.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|569
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +273.42 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +32.52 USD
연속 최대 손실: -170.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaFinance-Europe.com"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
28%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
100%
353
79%
14%
1.41
1.61
USD
USD
60%
1:200