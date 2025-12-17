- 成长
交易:
353
盈利交易:
280 (79.32%)
亏损交易:
73 (20.68%)
最好交易:
273.42 USD
最差交易:
-131.04 USD
毛利:
1 948.27 USD (42 560 pips)
毛利亏损:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
最大连续赢利:
24 (32.52 USD)
最大连续盈利:
274.68 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
13.65%
最大入金加载:
33.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
2.38
长期交易:
183 (51.84%)
短期交易:
170 (48.16%)
利润因子:
1.41
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
6.96 USD
平均损失:
-18.90 USD
最大连续失误:
4 (-170.74 USD)
最大连续亏损:
-239.40 USD (3)
每月增长:
28.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
103.82 USD
最大值:
239.40 USD (10.76%)
相对跌幅:
结余:
10.76% (239.40 USD)
净值:
59.55% (1 323.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|569
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +273.42 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.52 USD
最大连续亏损: -170.74 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
28%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
100%
353
79%
14%
1.41
1.61
USD
USD
60%
1:200