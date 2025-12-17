СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Aurum Projekt MT4
Oleh Sharpan

Aurum Projekt MT4

Oleh Sharpan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 13%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
137 (78.73%)
Убыточных трейдов:
37 (21.26%)
Лучший трейд:
273.42 USD
Худший трейд:
-131.04 USD
Общая прибыль:
952.87 USD (20 052 pips)
Общий убыток:
-689.14 USD (31 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (32.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
274.68 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
20.31%
Макс. загрузка депозита:
33.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
174
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
89 (51.15%)
Коротких трейдов:
85 (48.85%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-18.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-239.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-239.40 USD (3)
Прирост в месяц:
13.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.82 USD
Максимальная:
239.40 USD (10.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.76% (239.40 USD)
По эквити:
59.55% (1 323.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.42 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.52 USD
Макс. убыток в серии: -239.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
