Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
137 (78.73%)
Убыточных трейдов:
37 (21.26%)
Лучший трейд:
273.42 USD
Худший трейд:
-131.04 USD
Общая прибыль:
952.87 USD (20 052 pips)
Общий убыток:
-689.14 USD (31 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (32.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
274.68 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
20.31%
Макс. загрузка депозита:
33.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
174
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
89 (51.15%)
Коротких трейдов:
85 (48.85%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-18.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-239.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-239.40 USD (3)
Прирост в месяц:
13.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.82 USD
Максимальная:
239.40 USD (10.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.76% (239.40 USD)
По эквити:
59.55% (1 323.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +273.42 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.52 USD
Макс. убыток в серии: -239.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
