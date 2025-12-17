SinaisSeções
Oleh Sharpan

Aurum Projekt MT4

0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
353
Negociações com lucro:
280 (79.32%)
Negociações com perda:
73 (20.68%)
Melhor negociação:
273.42 USD
Pior negociação:
-131.04 USD
Lucro bruto:
1 948.27 USD (42 560 pips)
Perda bruta:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (32.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
274.68 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
13.65%
Depósito máximo carregado:
33.84%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
183 (51.84%)
Negociações curtas:
170 (48.16%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
6.96 USD
Perda média:
-18.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-170.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-239.40 USD (3)
Crescimento mensal:
28.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
103.82 USD
Máximo:
239.40 USD (10.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.76% (239.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.55% (1 323.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 569
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +273.42 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.52 USD
Máxima perda consecutiva: -170.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.07 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
