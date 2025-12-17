- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
353
Negociações com lucro:
280 (79.32%)
Negociações com perda:
73 (20.68%)
Melhor negociação:
273.42 USD
Pior negociação:
-131.04 USD
Lucro bruto:
1 948.27 USD (42 560 pips)
Perda bruta:
-1 379.66 USD (65 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (32.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
274.68 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
13.65%
Depósito máximo carregado:
33.84%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
183 (51.84%)
Negociações curtas:
170 (48.16%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
6.96 USD
Perda média:
-18.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-170.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-239.40 USD (3)
Crescimento mensal:
28.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
103.82 USD
Máximo:
239.40 USD (10.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.76% (239.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.55% (1 323.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|569
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +273.42 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.52 USD
Máxima perda consecutiva: -170.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
100%
353
79%
14%
1.41
1.61
USD
USD
60%
1:200