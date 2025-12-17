- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
30 (90.90%)
損失トレード:
3 (9.09%)
ベストトレード:
27.98 USD
最悪のトレード:
-39.07 USD
総利益:
268.75 USD (75 152 pips)
総損失:
-45.12 USD (4 512 pips)
最大連続の勝ち:
17 (144.43 USD)
最大連続利益:
144.43 USD (17)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
33.53%
最大入金額:
0.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.72
長いトレード:
33 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.96
期待されたペイオフ:
6.78 USD
平均利益:
8.96 USD
平均損失:
-15.04 USD
最大連続の負け:
1 (-39.07 USD)
最大連続損失:
-39.07 USD (1)
月間成長:
14.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
39.07 USD (3.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.67% (39.07 USD)
エクイティによる:
2.58% (55.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold
|25
|XAUUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold
|170
|XAUUSD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold
|17K
|XAUUSD
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.98 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.43 USD
最大連続損失: -39.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
