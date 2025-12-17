シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold And Forex Breaker
Junaid Khalid Khalid

Gold And Forex Breaker

Junaid Khalid Khalid
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
30 (90.90%)
損失トレード:
3 (9.09%)
ベストトレード:
27.98 USD
最悪のトレード:
-39.07 USD
総利益:
268.75 USD (75 152 pips)
総損失:
-45.12 USD (4 512 pips)
最大連続の勝ち:
17 (144.43 USD)
最大連続利益:
144.43 USD (17)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
33.53%
最大入金額:
0.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.72
長いトレード:
33 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.96
期待されたペイオフ:
6.78 USD
平均利益:
8.96 USD
平均損失:
-15.04 USD
最大連続の負け:
1 (-39.07 USD)
最大連続損失:
-39.07 USD (1)
月間成長:
14.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
39.07 USD (3.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.67% (39.07 USD)
エクイティによる:
2.58% (55.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Gold 25
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Gold 170
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Gold 17K
XAUUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.98 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.43 USD
最大連続損失: -39.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 より多く...
Launch your wealth to new heights with us

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us

We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing 

Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions 


レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
