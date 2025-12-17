SinaisSeções
Gold And Forex Breaker
Junaid Khalid Khalid

Gold And Forex Breaker

0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
30 (90.90%)
Negociações com perda:
3 (9.09%)
Melhor negociação:
27.98 USD
Pior negociação:
-39.07 USD
Lucro bruto:
268.75 USD (75 152 pips)
Perda bruta:
-45.12 USD (4 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (144.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
144.43 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
33.53%
Depósito máximo carregado:
0.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.72
Negociações longas:
33 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.96
Valor esperado:
6.78 USD
Lucro médio:
8.96 USD
Perda média:
-15.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-39.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.07 USD (1)
Crescimento mensal:
14.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
39.07 USD (3.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.67% (39.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.58% (55.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Gold 25
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Gold 170
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Gold 17K
XAUUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.98 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.43 USD
Máxima perda consecutiva: -39.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Launch your wealth to new heights with us

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us

We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing 

Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions 


Sem comentários
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold And Forex Breaker
30 USD por mês
14%
0
0
USD
2.2K
USD
3
100%
33
90%
34%
5.95
6.78
USD
4%
1:500
