СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold And Forex Breaker
Junaid Khalid Khalid

Gold And Forex Breaker

Junaid Khalid Khalid
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
26 (89.65%)
Убыточных трейдов:
3 (10.34%)
Лучший трейд:
27.98 USD
Худший трейд:
-39.07 USD
Общая прибыль:
229.88 USD (55 469 pips)
Общий убыток:
-45.12 USD (4 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (105.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
44.80%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
29 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.09
Мат. ожидание:
6.37 USD
Средняя прибыль:
8.84 USD
Средний убыток:
-15.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-39.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.07 USD (1)
Прирост в месяц:
12.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
39.07 USD (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (39.07 USD)
По эквити:
2.58% (55.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 23
XAUUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 149
XAUUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 15K
XAUUSD 36K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.98 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +105.56 USD
Макс. убыток в серии: -39.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Launch your wealth to new heights with us

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us

We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing 

Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions 


Нет отзывов
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold And Forex Breaker
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
2.2K
USD
2
100%
29
89%
45%
5.09
6.37
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.