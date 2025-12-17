- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
26 (89.65%)
Убыточных трейдов:
3 (10.34%)
Лучший трейд:
27.98 USD
Худший трейд:
-39.07 USD
Общая прибыль:
229.88 USD (55 469 pips)
Общий убыток:
-45.12 USD (4 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (105.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
44.80%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
29 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.09
Мат. ожидание:
6.37 USD
Средняя прибыль:
8.84 USD
Средний убыток:
-15.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-39.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.07 USD (1)
Прирост в месяц:
12.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
39.07 USD (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (39.07 USD)
По эквити:
2.58% (55.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|23
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|149
|XAUUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|15K
|XAUUSD
|36K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.98 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +105.56 USD
Макс. убыток в серии: -39.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
Launch your wealth to new heights with us
This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.
Join now and watch your investments grow with us
We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing
Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions
Нет отзывов
