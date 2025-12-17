SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold And Forex Breaker
Junaid Khalid Khalid

Gold And Forex Breaker

Junaid Khalid Khalid
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
30 (90.90%)
Transacciones Irrentables:
3 (9.09%)
Mejor transacción:
27.98 USD
Peor transacción:
-39.07 USD
Beneficio Bruto:
268.75 USD (75 152 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.12 USD (4 512 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (144.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
144.43 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
33.53%
Carga máxima del depósito:
0.85%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
5.72
Transacciones Largas:
33 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.96
Beneficio Esperado:
6.78 USD
Beneficio medio:
8.96 USD
Pérdidas medias:
-15.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-39.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.07 USD (1)
Crecimiento al mes:
14.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
39.07 USD (3.67%)
Reducción relativa:
De balance:
3.67% (39.07 USD)
De fondos:
2.58% (55.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Gold 25
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Gold 170
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Gold 17K
XAUUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.98 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +144.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
otros 374...
Launch your wealth to new heights with us

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us

We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing 

Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions 


2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
