SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold And Forex Breaker
Junaid Khalid Khalid

Gold And Forex Breaker

Junaid Khalid Khalid
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Weltrade-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
30 (90.90%)
Verlusttrades:
3 (9.09%)
Bester Trade:
27.98 USD
Schlechtester Trade:
-39.07 USD
Bruttoprofit:
268.75 USD (75 152 pips)
Bruttoverlust:
-45.12 USD (4 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (144.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
144.43 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
33.53%
Max deposit load:
0.85%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
5.72
Long-Positionen:
33 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.96
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-39.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.07 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
39.07 USD (3.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.67% (39.07 USD)
Kapital:
2.58% (55.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
Gold 25
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
Gold 170
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
Gold 17K
XAUUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.98 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
noch 374 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Launch your wealth to new heights with us

This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.

Join now and watch your investments grow with us

We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing 

Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions 


Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold And Forex Breaker
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
2.2K
USD
3
100%
33
90%
34%
5.95
6.78
USD
4%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.