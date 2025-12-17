- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
40 (93.02%)
손실 거래:
3 (6.98%)
최고의 거래:
30.29 USD
최악의 거래:
-39.07 USD
총 수익:
376.08 USD (108 169 pips)
총 손실:
-45.12 USD (4 512 pips)
연속 최대 이익:
27 (251.76 USD)
연속 최대 이익:
251.76 USD (27)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
38.47%
최대 입금량:
1.23%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
8.47
롱(주식매수):
43 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
8.34
기대수익:
7.70 USD
평균 이익:
9.40 USD
평균 손실:
-15.04 USD
연속 최대 손실:
1 (-39.07 USD)
연속 최대 손실:
-39.07 USD (1)
월별 성장률:
19.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
39.07 USD (3.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.67% (39.07 USD)
자본금별:
5.87% (136.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Gold
|32
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Gold
|253
|XAUUSD
|78
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Gold
|25K
|XAUUSD
|78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.29 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +251.76 USD
연속 최대 손실: -39.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Launch your wealth to new heights with us
This strategy combines disciplined risk management with steady profits. Perfect for earning passive income effortlessly.
Join now and watch your investments grow with us
We Create our own Expert Advisor, So we knows what we are doing
Maximum drawdown maybe will 35%, Depend on Market conditions
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
4
100%
43
93%
38%
8.33
7.70
USD
USD
6%
1:500