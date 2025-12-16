- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
214.46 USD
最悪のトレード:
-139.96 USD
総利益:
565.12 USD (735 pips)
総損失:
-228.83 USD (415 pips)
最大連続の勝ち:
2 (271.36 USD)
最大連続利益:
271.36 USD (2)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
96.04%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
2.47
期待されたペイオフ:
42.04 USD
平均利益:
113.02 USD
平均損失:
-76.28 USD
最大連続の負け:
1 (-139.96 USD)
最大連続損失:
-139.96 USD (1)
月間成長:
3.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.87 USD
最大の:
139.96 USD (1.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.37% (139.96 USD)
エクイティによる:
8.28% (828.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-STD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-STD
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.46 USD
最悪のトレード: -140 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +271.36 USD
最大連続損失: -139.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
USD
8%
1:500