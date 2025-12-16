シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Cuanin AUDCAD aggressive
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD aggressive

Yusuf Al Rasyid Dahlan
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
214.46 USD
最悪のトレード:
-139.96 USD
総利益:
565.12 USD (735 pips)
総損失:
-228.83 USD (415 pips)
最大連続の勝ち:
2 (271.36 USD)
最大連続利益:
271.36 USD (2)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
96.04%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
2.47
期待されたペイオフ:
42.04 USD
平均利益:
113.02 USD
平均損失:
-76.28 USD
最大連続の負け:
1 (-139.96 USD)
最大連続損失:
-139.96 USD (1)
月間成長:
3.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.87 USD
最大の:
139.96 USD (1.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.37% (139.96 USD)
エクイティによる:
8.28% (828.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD-STD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD-STD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD-STD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +214.46 USD
最悪のトレード: -140 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +271.36 USD
最大連続損失: -139.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
