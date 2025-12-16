- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
214.46 USD
최악의 거래:
-139.96 USD
총 수익:
647.15 USD (958 pips)
총 손실:
-228.83 USD (415 pips)
연속 최대 이익:
3 (117.42 USD)
연속 최대 이익:
271.36 USD (2)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
71.87%
최대 입금량:
8.31%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.99
롱(주식매수):
5 (50.00%)
숏(주식차입매도):
5 (50.00%)
수익 요인:
2.83
기대수익:
41.83 USD
평균 이익:
92.45 USD
평균 손실:
-76.28 USD
연속 최대 손실:
1 (-139.96 USD)
연속 최대 손실:
-139.96 USD (1)
월별 성장률:
4.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
54.87 USD
최대한의:
139.96 USD (1.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.37% (139.96 USD)
자본금별:
22.20% (2 312.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-STD
|418
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-STD
|543
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +214.46 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +117.42 USD
연속 최대 손실: -139.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
