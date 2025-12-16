- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
214.46 USD
Pior negociação:
-139.96 USD
Lucro bruto:
565.12 USD (735 pips)
Perda bruta:
-228.83 USD (415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (271.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
271.36 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
96.04%
Depósito máximo carregado:
4.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
2.47
Valor esperado:
42.04 USD
Lucro médio:
113.02 USD
Perda média:
-76.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-139.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.96 USD (1)
Crescimento mensal:
3.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.87 USD
Máximo:
139.96 USD (1.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.37% (139.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.28% (828.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-STD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-STD
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +214.46 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +271.36 USD
Máxima perda consecutiva: -139.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
