- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
214.46 USD
最差交易:
-139.96 USD
毛利:
565.12 USD (735 pips)
毛利亏损:
-228.83 USD (415 pips)
最大连续赢利:
2 (271.36 USD)
最大连续盈利:
271.36 USD (2)
夏普比率:
0.38
交易活动:
96.04%
最大入金加载:
4.33%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.40
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
2.47
预期回报:
42.04 USD
平均利润:
113.02 USD
平均损失:
-76.28 USD
最大连续失误:
1 (-139.96 USD)
最大连续亏损:
-139.96 USD (1)
每月增长:
3.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
54.87 USD
最大值:
139.96 USD (1.37%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (139.96 USD)
净值:
8.28% (828.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +214.46 USD
最差交易: -140 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +271.36 USD
最大连续亏损: -139.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
USD
8%
1:500