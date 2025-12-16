信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Cuanin AUDCAD aggressive
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD aggressive

Yusuf Al Rasyid Dahlan
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 3%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
214.46 USD
最差交易:
-139.96 USD
毛利:
565.12 USD (735 pips)
毛利亏损:
-228.83 USD (415 pips)
最大连续赢利:
2 (271.36 USD)
最大连续盈利:
271.36 USD (2)
夏普比率:
0.38
交易活动:
96.04%
最大入金加载:
4.33%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.40
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
2.47
预期回报:
42.04 USD
平均利润:
113.02 USD
平均损失:
-76.28 USD
最大连续失误:
1 (-139.96 USD)
最大连续亏损:
-139.96 USD (1)
每月增长:
3.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
54.87 USD
最大值:
139.96 USD (1.37%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (139.96 USD)
净值:
8.28% (828.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-STD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-STD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-STD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +214.46 USD
最差交易: -140 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +271.36 USD
最大连续亏损: -139.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cuanin AUDCAD aggressive
每月30 USD
3%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
8%
1:500
复制

