- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
214.46 USD
Худший трейд:
-139.96 USD
Общая прибыль:
565.12 USD (735 pips)
Общий убыток:
-228.83 USD (415 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (271.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.36 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
96.04%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
42.04 USD
Средняя прибыль:
113.02 USD
Средний убыток:
-76.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-139.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.96 USD (1)
Прирост в месяц:
3.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.87 USD
Максимальная:
139.96 USD (1.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.37% (139.96 USD)
По эквити:
8.28% (828.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +214.46 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +271.36 USD
Макс. убыток в серии: -139.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
USD
8%
1:500