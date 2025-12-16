СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Cuanin AUDCAD aggressive
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD aggressive

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
VTMarkets-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
214.46 USD
Худший трейд:
-139.96 USD
Общая прибыль:
565.12 USD (735 pips)
Общий убыток:
-228.83 USD (415 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (271.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.36 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
96.04%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
42.04 USD
Средняя прибыль:
113.02 USD
Средний убыток:
-76.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-139.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.96 USD (1)
Прирост в месяц:
3.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.87 USD
Максимальная:
139.96 USD (1.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.37% (139.96 USD)
По эквити:
8.28% (828.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +214.46 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +271.36 USD
Макс. убыток в серии: -139.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuanin AUDCAD aggressive
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.