Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD aggressive

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
5 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (37.50%)
Mejor transacción:
214.46 USD
Peor transacción:
-139.96 USD
Beneficio Bruto:
565.12 USD (735 pips)
Pérdidas Brutas:
-228.83 USD (415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (271.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
271.36 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
96.04%
Carga máxima del depósito:
4.33%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
2.47
Beneficio Esperado:
42.04 USD
Beneficio medio:
113.02 USD
Pérdidas medias:
-76.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-139.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
54.87 USD
Máxima:
139.96 USD (1.37%)
Reducción relativa:
De balance:
1.37% (139.96 USD)
De fondos:
8.28% (828.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD-STD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD-STD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD-STD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +214.46 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +271.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cuanin AUDCAD aggressive
30 USD al mes
3%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
8
62%
96%
2.46
42.04
USD
8%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.