トレード:
216
利益トレード:
104 (48.14%)
損失トレード:
112 (51.85%)
ベストトレード:
31.34 USD
最悪のトレード:
-12.78 USD
総利益:
111.37 USD (323 806 pips)
総損失:
-164.39 USD (738 780 pips)
最大連続の勝ち:
6 (44.50 USD)
最大連続利益:
44.50 USD (6)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
15.54%
最大入金額:
43.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
205
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
130 (60.19%)
短いトレード:
86 (39.81%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-0.25 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-1.47 USD
最大連続の負け:
9 (-8.85 USD)
最大連続損失:
-21.70 USD (4)
月間成長:
-51.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.02 USD
最大の:
85.87 USD (63.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.68% (85.87 USD)
エクイティによる:
12.63% (12.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|182
|BTCUSDm
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-25
|BTCUSDm
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-25K
|BTCUSDm
|-390K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only.
If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.
