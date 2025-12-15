- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
31.34 USD
Худший трейд:
-12.78 USD
Общая прибыль:
58.14 USD (270 595 pips)
Общий убыток:
-80.13 USD (597 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
13.27%
Макс. загрузка депозита:
20.62%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
3 (9.38%)
Коротких трейдов:
29 (90.63%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.69 USD
Средняя прибыль:
2.91 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.70 USD (4)
Прирост в месяц:
-21.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.99 USD
Максимальная:
54.84 USD (40.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.67% (54.84 USD)
По эквити:
12.63% (12.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|-22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-327K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only.
If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.
