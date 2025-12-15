СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jangan Bobor Exness Copy Trading
Muhamad Adi Sujai

Jangan Bobor Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
31.34 USD
Худший трейд:
-12.78 USD
Общая прибыль:
58.14 USD (270 595 pips)
Общий убыток:
-80.13 USD (597 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (44.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
13.27%
Макс. загрузка депозита:
20.62%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
3 (9.38%)
Коротких трейдов:
29 (90.63%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.69 USD
Средняя прибыль:
2.91 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.70 USD (4)
Прирост в месяц:
-21.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.99 USD
Максимальная:
54.84 USD (40.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.67% (54.84 USD)
По эквити:
12.63% (12.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm -327K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.34 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +44.50 USD
Макс. убыток в серии: -21.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only. 

If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 04:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 04:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 04:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
