交易:
94
盈利交易:
47 (50.00%)
亏损交易:
47 (50.00%)
最好交易:
31.34 USD
最差交易:
-12.78 USD
毛利:
80.89 USD (293 400 pips)
毛利亏损:
-104.32 USD (678 690 pips)
最大连续赢利:
6 (44.50 USD)
最大连续盈利:
44.50 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
15.54%
最大入金加载:
30.60%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
43 (45.74%)
短期交易:
51 (54.26%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-0.25 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
9 (-8.85 USD)
最大连续亏损:
-21.70 USD (4)
每月增长:
-22.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.32 USD
最大值:
61.17 USD (45.36%)
相对跌幅:
结余:
45.36% (61.17 USD)
净值:
12.63% (12.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|60
|BTCUSDm
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|5
|BTCUSDm
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|4.9K
|BTCUSDm
|-390K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.34 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +44.50 USD
最大连续亏损: -8.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only.
If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.
没有评论
