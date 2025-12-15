SeñalesSecciones
Muhamad Adi Sujai

Jangan Bobor Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -52%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
104 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
112 (51.85%)
Mejor transacción:
31.34 USD
Peor transacción:
-12.78 USD
Beneficio Bruto:
111.37 USD (323 806 pips)
Pérdidas Brutas:
-164.39 USD (738 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (44.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
15.54%
Carga máxima del depósito:
43.89%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
205
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
130 (60.19%)
Transacciones Cortas:
86 (39.81%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.25 USD
Beneficio medio:
1.07 USD
Pérdidas medias:
-1.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-8.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
-51.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.02 USD
Máxima:
85.87 USD (63.68%)
Reducción relativa:
De balance:
63.68% (85.87 USD)
De fondos:
12.63% (12.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 182
BTCUSDm 34
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -25
BTCUSDm -28
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -25K
BTCUSDm -390K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.34 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +44.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only. 

If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.

2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 10:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 04:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 04:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 04:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
