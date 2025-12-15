- Incremento
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
104 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
112 (51.85%)
Mejor transacción:
31.34 USD
Peor transacción:
-12.78 USD
Beneficio Bruto:
111.37 USD (323 806 pips)
Pérdidas Brutas:
-164.39 USD (738 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (44.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
15.54%
Carga máxima del depósito:
43.89%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
205
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
130 (60.19%)
Transacciones Cortas:
86 (39.81%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.25 USD
Beneficio medio:
1.07 USD
Pérdidas medias:
-1.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-8.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.70 USD (4)
Crecimiento al mes:
-51.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.02 USD
Máxima:
85.87 USD (63.68%)
Reducción relativa:
De balance:
63.68% (85.87 USD)
De fondos:
12.63% (12.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|182
|BTCUSDm
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-25
|BTCUSDm
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-25K
|BTCUSDm
|-390K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Mejor transacción: +31.34 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +44.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Automatic trading by an expert advisor on BTCUSD only.
If you'd like to copy my account, please note that it only trades BTCUSD, with a spread of 1800 pips and no commission. If your broker's account conditions are different, your trading results may vary significantly, as I employ a scalping trading strategy. Therefore, if you want to copy, it is best to use the same broker as my account.
