- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
10 (43.47%)
損失トレード:
13 (56.52%)
ベストトレード:
35.61 USD
最悪のトレード:
-21.18 USD
総利益:
320.21 USD (32 161 pips)
総損失:
-246.82 USD (24 651 pips)
最大連続の勝ち:
3 (105.98 USD)
最大連続利益:
105.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
53.65%
最大入金額:
2.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
21 (91.30%)
短いトレード:
2 (8.70%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
3.19 USD
平均利益:
32.02 USD
平均損失:
-18.99 USD
最大連続の負け:
3 (-55.71 USD)
最大連続損失:
-55.71 USD (3)
月間成長:
55.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.11 USD
最大の:
93.83 USD (29.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.82% (93.83 USD)
エクイティによる:
11.01% (17.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|7.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.61 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +105.98 USD
最大連続損失: -55.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My trading plan with pending order and xauusd only.
レビューなし
レバレッジ
30 USD/月
55%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
3
0%
23
43%
54%
1.29
3.19
USD
USD
40%
1:500