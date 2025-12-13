シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ridwanullah
Ridwanullah

Ridwanullah

Ridwanullah
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 55%
MaxrichGroup-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
10 (43.47%)
損失トレード:
13 (56.52%)
ベストトレード:
35.61 USD
最悪のトレード:
-21.18 USD
総利益:
320.21 USD (32 161 pips)
総損失:
-246.82 USD (24 651 pips)
最大連続の勝ち:
3 (105.98 USD)
最大連続利益:
105.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
53.65%
最大入金額:
2.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
21 (91.30%)
短いトレード:
2 (8.70%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
3.19 USD
平均利益:
32.02 USD
平均損失:
-18.99 USD
最大連続の負け:
3 (-55.71 USD)
最大連続損失:
-55.71 USD (3)
月間成長:
55.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.11 USD
最大の:
93.83 USD (29.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.82% (93.83 USD)
エクイティによる:
11.01% (17.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG 7.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.61 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +105.98 USD
最大連続損失: -55.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My trading plan with pending order and xauusd only.
レビューなし
2025.12.26 16:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ridwanullah
30 USD/月
55%
0
0
USD
213
USD
3
0%
23
43%
54%
1.29
3.19
USD
40%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください