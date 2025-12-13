시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Ridwanullah
Ridwanullah

Ridwanullah

Ridwanullah
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 189%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
47
이익 거래:
20 (42.55%)
손실 거래:
27 (57.45%)
최고의 거래:
41.18 USD
최악의 거래:
-21.76 USD
총 수익:
717.50 USD (71 899 pips)
총 손실:
-534.62 USD (53 388 pips)
연속 최대 이익:
3 (122.27 USD)
연속 최대 이익:
122.27 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
56.48%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
35 (74.47%)
숏(주식차입매도):
12 (25.53%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
3.89 USD
평균 이익:
35.88 USD
평균 손실:
-19.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-102.29 USD)
연속 최대 손실:
-102.29 USD (5)
월별 성장률:
188.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.11 USD
최대한의:
102.29 USD (21.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.82% (93.83 USD)
자본금별:
14.35% (19.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_MRG 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_MRG 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_MRG 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +41.18 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +122.27 USD
연속 최대 손실: -102.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

My trading plan with pending order and xauusd only.
리뷰 없음
2026.01.11 11:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 05:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 23:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
복제

