- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
20 (42.55%)
손실 거래:
27 (57.45%)
최고의 거래:
41.18 USD
최악의 거래:
-21.76 USD
총 수익:
717.50 USD (71 899 pips)
총 손실:
-534.62 USD (53 388 pips)
연속 최대 이익:
3 (122.27 USD)
연속 최대 이익:
122.27 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
56.48%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.79
롱(주식매수):
35 (74.47%)
숏(주식차입매도):
12 (25.53%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
3.89 USD
평균 이익:
35.88 USD
평균 손실:
-19.80 USD
연속 최대 손실:
5 (-102.29 USD)
연속 최대 손실:
-102.29 USD (5)
월별 성장률:
188.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.11 USD
최대한의:
102.29 USD (21.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.82% (93.83 USD)
자본금별:
14.35% (19.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.18 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +122.27 USD
연속 최대 손실: -102.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
My trading plan with pending order and xauusd only.
