- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
9 (42.85%)
亏损交易:
12 (57.14%)
最好交易:
35.35 USD
最差交易:
-21.18 USD
毛利:
284.60 USD (28 601 pips)
毛利亏损:
-226.47 USD (22 617 pips)
最大连续赢利:
3 (105.98 USD)
最大连续盈利:
105.98 USD (3)
夏普比率:
0.15
交易活动:
50.37%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.62
长期交易:
19 (90.48%)
短期交易:
2 (9.52%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
31.62 USD
平均损失:
-18.87 USD
最大连续失误:
3 (-55.71 USD)
最大连续亏损:
-55.71 USD (3)
每月增长:
43.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.11 USD
最大值:
93.83 USD (29.92%)
相对跌幅:
结余:
39.82% (93.83 USD)
净值:
11.01% (17.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|58
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.35 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +105.98 USD
最大连续亏损: -55.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
My trading plan with pending order and xauusd only.
