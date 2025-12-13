信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ridwanullah
Ridwanullah

Ridwanullah

Ridwanullah
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
9 (42.85%)
亏损交易:
12 (57.14%)
最好交易:
35.35 USD
最差交易:
-21.18 USD
毛利:
284.60 USD (28 601 pips)
毛利亏损:
-226.47 USD (22 617 pips)
最大连续赢利:
3 (105.98 USD)
最大连续盈利:
105.98 USD (3)
夏普比率:
0.15
交易活动:
50.37%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.62
长期交易:
19 (90.48%)
短期交易:
2 (9.52%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
31.62 USD
平均损失:
-18.87 USD
最大连续失误:
3 (-55.71 USD)
最大连续亏损:
-55.71 USD (3)
每月增长:
43.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.11 USD
最大值:
93.83 USD (29.92%)
相对跌幅:
结余:
39.82% (93.83 USD)
净值:
11.01% (17.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG 58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG 6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +35.35 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +105.98 USD
最大连续亏损: -55.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

My trading plan with pending order and xauusd only.
没有评论
2025.12.24 04:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ridwanullah
每月30 USD
44%
0
0
USD
198
USD
2
0%
21
42%
50%
1.25
2.77
USD
40%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载