Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
12 (42.85%)
Убыточных трейдов:
16 (57.14%)
Лучший трейд:
35.87 USD
Худший трейд:
-21.18 USD
Общая прибыль:
391.77 USD (39 315 pips)
Общий убыток:
-308.19 USD (30 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (105.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
53.36%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
23 (82.14%)
Коротких трейдов:
5 (17.86%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
32.65 USD
Средний убыток:
-19.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-61.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.01 USD (3)
Прирост в месяц:
82.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.11 USD
Максимальная:
93.83 USD (29.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.82% (93.83 USD)
По эквити:
14.35% (19.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|84
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|8.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +35.87 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +105.98 USD
Макс. убыток в серии: -61.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
My trading plan with pending order and xauusd only.
