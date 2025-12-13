СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ridwanullah
Ridwanullah

Ridwanullah

Ridwanullah
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
12 (42.85%)
Убыточных трейдов:
16 (57.14%)
Лучший трейд:
35.87 USD
Худший трейд:
-21.18 USD
Общая прибыль:
391.77 USD (39 315 pips)
Общий убыток:
-308.19 USD (30 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (105.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
53.36%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
23 (82.14%)
Коротких трейдов:
5 (17.86%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
32.65 USD
Средний убыток:
-19.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-61.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.01 USD (3)
Прирост в месяц:
82.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.11 USD
Максимальная:
93.83 USD (29.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.82% (93.83 USD)
По эквити:
14.35% (19.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 84
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 8.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.87 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +105.98 USD
Макс. убыток в серии: -61.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My trading plan with pending order and xauusd only.
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ridwanullah
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
164
USD
3
0%
28
42%
53%
1.27
2.99
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.