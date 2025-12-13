SinaisSeções
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 55%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
10 (43.47%)
Negociações com perda:
13 (56.52%)
Melhor negociação:
35.61 USD
Pior negociação:
-21.18 USD
Lucro bruto:
320.21 USD (32 161 pips)
Perda bruta:
-246.82 USD (24 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (105.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
53.65%
Depósito máximo carregado:
2.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
21 (91.30%)
Negociações curtas:
2 (8.70%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
3.19 USD
Lucro médio:
32.02 USD
Perda média:
-18.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-55.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.71 USD (3)
Crescimento mensal:
55.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.11 USD
Máximo:
93.83 USD (29.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.82% (93.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.01% (17.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG 7.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.61 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +105.98 USD
Máxima perda consecutiva: -55.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My trading plan with pending order and xauusd only.
Sem comentários
2025.12.26 16:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 13:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 07:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
