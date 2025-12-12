シグナルセクション
Progressus

Farid Yandouz
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
45 (54.87%)
損失トレード:
37 (45.12%)
ベストトレード:
3.90 USD
最悪のトレード:
-4.22 USD
総利益:
55.10 USD (8 467 pips)
総損失:
-47.16 USD (9 269 pips)
最大連続の勝ち:
7 (7.32 USD)
最大連続利益:
9.96 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
34.63%
最大入金額:
114.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
44 (53.66%)
短いトレード:
38 (46.34%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-1.27 USD
最大連続の負け:
6 (-6.13 USD)
最大連続損失:
-7.75 USD (3)
月間成長:
7.82%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.80 USD
最大の:
13.94 USD (12.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.79% (13.90 USD)
エクイティによる:
33.28% (31.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 28
HK50 15
US2000 14
US500 14
NAS100 10
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 14
HK50 -3
US2000 0
US500 -6
NAS100 2
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.4K
HK50 -1.9K
US2000 -31
US500 -571
NAS100 198
USDJPY 76
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.90 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.32 USD
最大連続損失: -6.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 576
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27562
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.93 × 10011
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
5.08 × 13
Ava-Real 1-MT5
5.13 × 8
20 より多く...
レビューなし
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
