- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
45 (54.87%)
損失トレード:
37 (45.12%)
ベストトレード:
3.90 USD
最悪のトレード:
-4.22 USD
総利益:
55.10 USD (8 467 pips)
総損失:
-47.16 USD (9 269 pips)
最大連続の勝ち:
7 (7.32 USD)
最大連続利益:
9.96 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
34.63%
最大入金額:
114.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
44 (53.66%)
短いトレード:
38 (46.34%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-1.27 USD
最大連続の負け:
6 (-6.13 USD)
最大連続損失:
-7.75 USD (3)
月間成長:
7.82%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.80 USD
最大の:
13.94 USD (12.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.79% (13.90 USD)
エクイティによる:
33.28% (31.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|HK50
|15
|US2000
|14
|US500
|14
|NAS100
|10
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|14
|HK50
|-3
|US2000
|0
|US500
|-6
|NAS100
|2
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.4K
|HK50
|-1.9K
|US2000
|-31
|US500
|-571
|NAS100
|198
|USDJPY
|76
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.90 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.32 USD
最大連続損失: -6.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 576
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27562
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.93 × 10011
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|5.08 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|5.13 × 8
20 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
2
90%
82
54%
35%
1.16
0.10
USD
USD
33%
1:400