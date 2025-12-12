- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
24 (53.33%)
亏损交易:
21 (46.67%)
最好交易:
1.32 USD
最差交易:
-1.47 USD
毛利:
19.31 USD (4 868 pips)
毛利亏损:
-21.84 USD (6 756 pips)
最大连续赢利:
7 (7.32 USD)
最大连续盈利:
7.32 USD (7)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
30.27%
最大入金加载:
12.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
28 (62.22%)
短期交易:
17 (37.78%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
0.80 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
4 (-3.97 USD)
最大连续亏损:
-4.18 USD (3)
每月增长:
-2.49%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
2.53 USD
最大值:
9.67 USD (8.90%)
相对跌幅:
结余:
8.90% (9.67 USD)
净值:
3.30% (3.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|HK50
|15
|US2000
|11
|US500
|11
|NAS100
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|HK50
|-3
|US2000
|-1
|US500
|-3
|NAS100
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|HK50
|-1.9K
|US2000
|-115
|US500
|-277
|NAS100
|401
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.32 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7.32 USD
最大连续亏损: -3.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
2
82%
45
53%
30%
0.88
-0.06
USD
USD
9%
1:400