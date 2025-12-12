- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-0.99 USD
Profitto lordo:
3.16 USD (384 pips)
Perdita lorda:
-3.10 USD (431 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
9.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.92 USD (3)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
2.92 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (2.92 USD)
Per equità:
0.84% (0.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|3
|US2000
|3
|US500
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|0
|US2000
|-1
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|-60
|US2000
|-118
|US500
|131
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.06 USD
Massima perdita consecutiva: -2.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.17 × 66
|
ICMarketsSC-MT5
|5.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
55%
9
55%
7%
1.01
0.01
USD
USD
3%
1:400