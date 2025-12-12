SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Progressus
Farid Yandouz

Progressus

Farid Yandouz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-0.99 USD
Profitto lordo:
3.16 USD (384 pips)
Perdita lorda:
-3.10 USD (431 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
9.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.92 USD (3)
Crescita mensile:
0.06%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
2.92 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (2.92 USD)
Per equità:
0.84% (0.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 3
US2000 3
US500 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 0
US2000 -1
US500 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 -60
US2000 -118
US500 131
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.06 USD
Massima perdita consecutiva: -2.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
1.17 × 66
ICMarketsSC-MT5
5.50 × 4
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Progressus
30USD al mese
0%
0
0
USD
102
USD
1
55%
9
55%
7%
1.01
0.01
USD
3%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.