Farid Yandouz

Progressus

Farid Yandouz
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
24 (53.33%)
Убыточных трейдов:
21 (46.67%)
Лучший трейд:
1.32 USD
Худший трейд:
-1.47 USD
Общая прибыль:
19.31 USD (4 868 pips)
Общий убыток:
-21.84 USD (6 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
19.87%
Макс. загрузка депозита:
12.66%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
0.80 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.18 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.49%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.53 USD
Максимальная:
9.67 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (9.67 USD)
По эквити:
3.30% (3.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
HK50 15
US2000 11
US500 11
NAS100 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
HK50 -3
US2000 -1
US500 -3
NAS100 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
HK50 -1.9K
US2000 -115
US500 -277
NAS100 401
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.32 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.32 USD
Макс. убыток в серии: -3.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.57 × 647
ICMarketsSC-MT5
5.50 × 4
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.