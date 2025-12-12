- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
24 (53.33%)
Убыточных трейдов:
21 (46.67%)
Лучший трейд:
1.32 USD
Худший трейд:
-1.47 USD
Общая прибыль:
19.31 USD (4 868 pips)
Общий убыток:
-21.84 USD (6 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.32 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
19.87%
Макс. загрузка депозита:
12.66%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
0.80 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.18 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.49%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.53 USD
Максимальная:
9.67 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (9.67 USD)
По эквити:
3.30% (3.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|HK50
|15
|US2000
|11
|US500
|11
|NAS100
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|HK50
|-3
|US2000
|-1
|US500
|-3
|NAS100
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|HK50
|-1.9K
|US2000
|-115
|US500
|-277
|NAS100
|401
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.32 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.32 USD
Макс. убыток в серии: -3.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.57 × 647
|
ICMarketsSC-MT5
|5.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
2
82%
45
53%
20%
0.88
-0.06
USD
USD
9%
1:400