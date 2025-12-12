El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3 0.00 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.32 × 19 Alpari-MT5 0.58 × 26 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Eightcap-Live 0.85 × 61 Tickmill-Live 0.91 × 11 ICMarketsSC-MT5 1.15 × 576 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 ICMarketsSC-MT5-2 1.45 × 27562 ICMarkets-MT5 1.72 × 18 Pepperstone-MT5-Live01 1.93 × 10011 RealmsTech-Live 2.46 × 13 AdmiralMarkets-Live 3.30 × 77 Exness-MT5Real5 3.48 × 3437 ICMarkets-MT5-2 3.73 × 1920 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 4.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 4.00 × 1 FusionMarkets-Live 4.15 × 3550 VantageInternational-Live 4.73 × 60 VantageFX-Live 5.08 × 13 Ava-Real 1-MT5 5.13 × 8 otros 20... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada