Farid Yandouz

Progressus

Farid Yandouz
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
45 (54.87%)
Negociações com perda:
37 (45.12%)
Melhor negociação:
3.90 USD
Pior negociação:
-4.22 USD
Lucro bruto:
55.10 USD (8 467 pips)
Perda bruta:
-47.16 USD (9 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (7.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.96 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
34.63%
Depósito máximo carregado:
114.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
44 (53.66%)
Negociações curtas:
38 (46.34%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-1.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.75 USD (3)
Crescimento mensal:
7.82%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.80 USD
Máximo:
13.94 USD (12.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.79% (13.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.28% (31.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28
HK50 15
US2000 14
US500 14
NAS100 10
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 14
HK50 -3
US2000 0
US500 -6
NAS100 2
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.4K
HK50 -1.9K
US2000 -31
US500 -571
NAS100 198
USDJPY 76
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.90 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +7.32 USD
Máxima perda consecutiva: -6.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 576
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27562
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.93 × 10011
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
5.08 × 13
Ava-Real 1-MT5
5.13 × 8
20 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
