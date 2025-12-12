- Crescimento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
45 (54.87%)
Negociações com perda:
37 (45.12%)
Melhor negociação:
3.90 USD
Pior negociação:
-4.22 USD
Lucro bruto:
55.10 USD (8 467 pips)
Perda bruta:
-47.16 USD (9 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (7.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.96 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
34.63%
Depósito máximo carregado:
114.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
44 (53.66%)
Negociações curtas:
38 (46.34%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-1.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.75 USD (3)
Crescimento mensal:
7.82%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.80 USD
Máximo:
13.94 USD (12.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.79% (13.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.28% (31.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|HK50
|15
|US2000
|14
|US500
|14
|NAS100
|10
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|14
|HK50
|-3
|US2000
|0
|US500
|-6
|NAS100
|2
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.4K
|HK50
|-1.9K
|US2000
|-31
|US500
|-571
|NAS100
|198
|USDJPY
|76
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.90 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +7.32 USD
Máxima perda consecutiva: -6.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 576
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27562
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.93 × 10011
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|5.08 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|5.13 × 8
