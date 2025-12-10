シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prosto
Radik Ilalov

Prosto

Radik Ilalov
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
1 661.67 RUB
最悪のトレード:
-1 629.73 RUB
総利益:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
総損失:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
最大連続の勝ち:
3 (748.00 RUB)
最大連続利益:
1 661.67 RUB (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
94.11%
最大入金額:
62.73%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.46
長いトレード:
25 (51.02%)
短いトレード:
24 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
54.12 RUB
平均利益:
321.88 RUB
平均損失:
-302.90 RUB
最大連続の負け:
3 (-537.47 RUB)
最大連続損失:
-1 629.73 RUB (1)
月間成長:
8.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.55 RUB
最大の:
1 811.38 RUB (5.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (1 811.38 RUB)
エクイティによる:
5.58% (1 763.17 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 25
GBPUSDrfd 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 44
GBPUSDrfd 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 1.4K
GBPUSDrfd -250
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 661.67 RUB
最悪のトレード: -1 630 RUB
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +748.00 RUB
最大連続損失: -537.47 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Prosto
30 USD/月
8%
0
0
USD
103K
RUB
3
0%
49
57%
94%
1.41
54.12
RUB
6%
1:40
