トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
1 661.67 RUB
最悪のトレード:
-1 629.73 RUB
総利益:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
総損失:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
最大連続の勝ち:
3 (748.00 RUB)
最大連続利益:
1 661.67 RUB (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
94.11%
最大入金額:
62.73%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.46
長いトレード:
25 (51.02%)
短いトレード:
24 (48.98%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
54.12 RUB
平均利益:
321.88 RUB
平均損失:
-302.90 RUB
最大連続の負け:
3 (-537.47 RUB)
最大連続損失:
-1 629.73 RUB (1)
月間成長:
8.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.55 RUB
最大の:
1 811.38 RUB (5.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (1 811.38 RUB)
エクイティによる:
5.58% (1 763.17 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|25
|GBPUSDrfd
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|44
|GBPUSDrfd
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|1.4K
|GBPUSDrfd
|-250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
