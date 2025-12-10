- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
28 (57.14%)
Убыточных трейдов:
21 (42.86%)
Лучший трейд:
1 661.67 RUB
Худший трейд:
-1 629.73 RUB
Общая прибыль:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
Общий убыток:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (748.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 661.67 RUB (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
92.99%
Макс. загрузка депозита:
62.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
25 (51.02%)
Коротких трейдов:
24 (48.98%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
54.12 RUB
Средняя прибыль:
321.88 RUB
Средний убыток:
-302.90 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-537.47 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 629.73 RUB (1)
Прирост в месяц:
8.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.55 RUB
Максимальная:
1 811.38 RUB (5.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (1 811.38 RUB)
По эквити:
5.58% (1 763.17 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|25
|GBPUSDrfd
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|44
|GBPUSDrfd
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|1.4K
|GBPUSDrfd
|-250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 661.67 RUB
Худший трейд: -1 630 RUB
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +748.00 RUB
Макс. убыток в серии: -537.47 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
103K
RUB
RUB
3
0%
49
57%
93%
1.41
54.12
RUB
RUB
6%
1:40