Radik Ilalov

Prosto

Radik Ilalov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
28 (57.14%)
Verlusttrades:
21 (42.86%)
Bester Trade:
1 661.67 RUB
Schlechtester Trade:
-1 629.73 RUB
Bruttoprofit:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
Bruttoverlust:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (748.00 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 661.67 RUB (1)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
94.11%
Max deposit load:
62.73%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.46
Long-Positionen:
25 (51.02%)
Short-Positionen:
24 (48.98%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
54.12 RUB
Durchschnittlicher Profit:
321.88 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-302.90 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-537.47 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 629.73 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
8.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.55 RUB
Maximaler:
1 811.38 RUB (5.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (1 811.38 RUB)
Kapital:
5.58% (1 763.17 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 25
GBPUSDrfd 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 44
GBPUSDrfd 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 1.4K
GBPUSDrfd -250
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 661.67 RUB
Schlechtester Trade: -1 630 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +748.00 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -537.47 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
