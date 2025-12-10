- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
28 (57.14%)
亏损交易:
21 (42.86%)
最好交易:
1 661.67 RUB
最差交易:
-1 629.73 RUB
毛利:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
毛利亏损:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
最大连续赢利:
3 (748.00 RUB)
最大连续盈利:
1 661.67 RUB (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
92.99%
最大入金加载:
62.73%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.46
长期交易:
25 (51.02%)
短期交易:
24 (48.98%)
利润因子:
1.42
预期回报:
54.12 RUB
平均利润:
321.88 RUB
平均损失:
-302.90 RUB
最大连续失误:
3 (-537.47 RUB)
最大连续亏损:
-1 629.73 RUB (1)
每月增长:
8.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.55 RUB
最大值:
1 811.38 RUB (5.60%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (1 811.38 RUB)
净值:
5.58% (1 763.17 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|25
|GBPUSDrfd
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|44
|GBPUSDrfd
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|1.4K
|GBPUSDrfd
|-250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 661.67 RUB
最差交易: -1 630 RUB
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +748.00 RUB
最大连续亏损: -537.47 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
103K
RUB
RUB
3
0%
49
57%
93%
1.41
54.12
RUB
RUB
6%
1:40