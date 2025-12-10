- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
28 (57.14%)
Negociações com perda:
21 (42.86%)
Melhor negociação:
1 661.67 RUB
Pior negociação:
-1 629.73 RUB
Lucro bruto:
9 012.59 RUB (3 918 pips)
Perda bruta:
-6 360.82 RUB (2 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (748.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 661.67 RUB (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
94.11%
Depósito máximo carregado:
62.73%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.46
Negociações longas:
25 (51.02%)
Negociações curtas:
24 (48.98%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
54.12 RUB
Lucro médio:
321.88 RUB
Perda média:
-302.90 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-537.47 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 629.73 RUB (1)
Crescimento mensal:
8.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.55 RUB
Máximo:
1 811.38 RUB (5.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (1 811.38 RUB)
Pelo Capital Líquido:
5.58% (1 763.17 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|25
|GBPUSDrfd
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|44
|GBPUSDrfd
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|1.4K
|GBPUSDrfd
|-250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 661.67 RUB
Pior negociação: -1 630 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +748.00 RUB
Máxima perda consecutiva: -537.47 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
