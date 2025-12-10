- 자본
트레이드:
59
이익 거래:
34 (57.62%)
손실 거래:
25 (42.37%)
최고의 거래:
2 875.28 RUB
최악의 거래:
-3 581.66 RUB
총 수익:
13 160.77 RUB (4 565 pips)
총 손실:
-15 150.52 RUB (3 990 pips)
연속 최대 이익:
3 (2 983.38 RUB)
연속 최대 이익:
2 983.38 RUB (3)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
94.57%
최대 입금량:
62.73%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
30 (50.85%)
숏(주식차입매도):
29 (49.15%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-33.72 RUB
평균 이익:
387.08 RUB
평균 손실:
-606.02 RUB
연속 최대 손실:
3 (-537.47 RUB)
연속 최대 손실:
-6 549.12 RUB (2)
월별 성장률:
3.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 897.35 RUB
최대한의:
6 549.12 RUB (20.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.38% (6 549.12 RUB)
자본금별:
6.43% (6 596.70 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|30
|GBPUSDrfd
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-52
|GBPUSDrfd
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|619
|GBPUSDrfd
|-44
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 875.28 RUB
최악의 거래: -3 582 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 983.38 RUB
연속 최대 손실: -537.47 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
