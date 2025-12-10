SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Prosto
Radik Ilalov

Prosto

Radik Ilalov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
15 (57.69%)
Loss Trade:
11 (42.31%)
Best Trade:
651.14 RUB
Worst Trade:
-512.62 RUB
Profitto lordo:
2 262.94 RUB (1 264 pips)
Perdita lorda:
-1 592.66 RUB (837 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (448.22 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
877.95 RUB (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
92.11%
Massimo carico di deposito:
59.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
25.78 RUB
Profitto medio:
150.86 RUB
Perdita media:
-144.79 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-817.20 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-817.20 RUB (2)
Crescita mensile:
2.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.55 RUB
Massimale:
817.20 RUB (2.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.65% (817.20 RUB)
Per equità:
0.92% (281.57 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 13
GBPUSDrfd 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 17
GBPUSDrfd -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 644
GBPUSDrfd -217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +651.14 RUB
Worst Trade: -513 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +448.22 RUB
Massima perdita consecutiva: -817.20 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Prosto
30USD al mese
2%
0
0
USD
31K
RUB
1
0%
26
57%
92%
1.42
25.78
RUB
3%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.