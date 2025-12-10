- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
282
利益トレード:
141 (50.00%)
損失トレード:
141 (50.00%)
ベストトレード:
1 228.80 USD
最悪のトレード:
-1 017.38 USD
総利益:
72 812.55 USD (212 108 pips)
総損失:
-72 262.09 USD (206 175 pips)
最大連続の勝ち:
9 (5 065.02 USD)
最大連続利益:
5 065.02 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
87.67%
最大入金額:
28.28%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
166 (58.87%)
短いトレード:
116 (41.13%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
1.95 USD
平均利益:
516.40 USD
平均損失:
-512.50 USD
最大連続の負け:
8 (-3 613.17 USD)
最大連続損失:
-4 017.40 USD (4)
月間成長:
16.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 377.62 USD
最大の:
8 578.18 USD (47.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.50% (5 295.44 USD)
エクイティによる:
11.86% (1 248.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|276
|AUDJPY-STD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|631
|AUDJPY-STD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|6.3K
|AUDJPY-STD
|-377
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 228.80 USD
最悪のトレード: -1 017 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +5 065.02 USD
最大連続損失: -3 613.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
