Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
282
Negociações com lucro:
141 (50.00%)
Negociações com perda:
141 (50.00%)
Melhor negociação:
1 228.80 USD
Pior negociação:
-1 017.38 USD
Lucro bruto:
72 812.55 USD (212 108 pips)
Perda bruta:
-72 262.09 USD (206 175 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (5 065.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 065.02 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
87.67%
Depósito máximo carregado:
28.28%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
166 (58.87%)
Negociações curtas:
116 (41.13%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
516.40 USD
Perda média:
-512.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 613.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 017.40 USD (4)
Crescimento mensal:
16.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 377.62 USD
Máximo:
8 578.18 USD (47.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.50% (5 295.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.86% (1 248.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 276
AUDJPY-STD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD 631
AUDJPY-STD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD 6.3K
AUDJPY-STD -377
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 228.80 USD
Pior negociação: -1 017 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 065.02 USD
Máxima perda consecutiva: -3 613.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 06:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cuanin FTC
30 USD por mês
6%
0
0
USD
11K
USD
9
0%
282
50%
88%
1.00
1.95
USD
49%
1:500
