- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
282
Negociações com lucro:
141 (50.00%)
Negociações com perda:
141 (50.00%)
Melhor negociação:
1 228.80 USD
Pior negociação:
-1 017.38 USD
Lucro bruto:
72 812.55 USD (212 108 pips)
Perda bruta:
-72 262.09 USD (206 175 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (5 065.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 065.02 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
87.67%
Depósito máximo carregado:
28.28%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
166 (58.87%)
Negociações curtas:
116 (41.13%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
516.40 USD
Perda média:
-512.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 613.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 017.40 USD (4)
Crescimento mensal:
16.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 377.62 USD
Máximo:
8 578.18 USD (47.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.50% (5 295.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.86% (1 248.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|276
|AUDJPY-STD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|631
|AUDJPY-STD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|6.3K
|AUDJPY-STD
|-377
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 228.80 USD
Pior negociação: -1 017 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 065.02 USD
Máxima perda consecutiva: -3 613.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
9
0%
282
50%
88%
1.00
1.95
USD
USD
49%
1:500