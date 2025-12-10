- 成长
交易:
282
盈利交易:
141 (50.00%)
亏损交易:
141 (50.00%)
最好交易:
1 228.80 USD
最差交易:
-1 017.38 USD
毛利:
72 812.55 USD (212 108 pips)
毛利亏损:
-72 262.09 USD (206 175 pips)
最大连续赢利:
9 (5 065.02 USD)
最大连续盈利:
5 065.02 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
87.67%
最大入金加载:
28.28%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
74
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.06
长期交易:
166 (58.87%)
短期交易:
116 (41.13%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
516.40 USD
平均损失:
-512.50 USD
最大连续失误:
8 (-3 613.17 USD)
最大连续亏损:
-4 017.40 USD (4)
每月增长:
16.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 377.62 USD
最大值:
8 578.18 USD (47.93%)
相对跌幅:
结余:
48.50% (5 295.44 USD)
净值:
11.86% (1 248.50 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD-STD
276
AUDJPY-STD
6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD-STD
631
AUDJPY-STD
-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD-STD
6.3K
AUDJPY-STD
-377
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
