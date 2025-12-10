SignaleKategorien
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
VTMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
282
Gewinntrades:
141 (50.00%)
Verlusttrades:
141 (50.00%)
Bester Trade:
1 228.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 017.38 USD
Bruttoprofit:
72 812.55 USD (212 108 pips)
Bruttoverlust:
-72 262.09 USD (206 175 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (5 065.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 065.02 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
87.67%
Max deposit load:
28.28%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
75
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
166 (58.87%)
Short-Positionen:
116 (41.13%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
516.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-512.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 613.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 017.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
16.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 377.62 USD
Maximaler:
8 578.18 USD (47.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.50% (5 295.44 USD)
Kapital:
11.86% (1 248.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 276
AUDJPY-STD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 631
AUDJPY-STD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 6.3K
AUDJPY-STD -377
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 228.80 USD
Schlechtester Trade: -1 017 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 065.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 613.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 06:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
