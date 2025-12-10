SegnaliSezioni
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
896.62 USD
Worst Trade:
-1 000.71 USD
Profitto lordo:
4 432.98 USD (4 275 pips)
Perdita lorda:
-4 763.31 USD (6 089 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 893.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 893.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
93.18%
Massimo carico di deposito:
15.42%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-25.41 USD
Profitto medio:
738.83 USD
Perdita media:
-680.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 002.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 002.30 USD (2)
Crescita mensile:
-3.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 093.54 USD
Massimale:
1 248.15 USD (11.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.43% (1 248.15 USD)
Per equità:
4.76% (472.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 7
AUDJPY-STD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -250
AUDJPY-STD -81
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -1.4K
AUDJPY-STD -377
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +896.62 USD
Worst Trade: -1 001 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 893.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 002.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 08:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cuanin FTC
30USD al mese
-3%
0
0
USD
9.4K
USD
5
0%
13
46%
93%
0.93
-25.41
USD
11%
1:500
Copia

