Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
142 (50.00%)
Убыточных трейдов:
142 (50.00%)
Лучший трейд:
1 228.80 USD
Худший трейд:
-1 017.38 USD
Общая прибыль:
72 813.19 USD (212 109 pips)
Общий убыток:
-73 263.13 USD (208 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (5 065.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 065.02 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
87.67%
Макс. загрузка депозита:
28.28%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
167 (58.80%)
Коротких трейдов:
117 (41.20%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.58 USD
Средняя прибыль:
512.77 USD
Средний убыток:
-515.94 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 613.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 017.40 USD (4)
Прирост в месяц:
5.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 377.62 USD
Максимальная:
8 578.18 USD (47.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.50% (5 295.44 USD)
По эквити:
11.86% (1 248.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|278
|AUDJPY-STD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|-369
|AUDJPY-STD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|4K
|AUDJPY-STD
|-377
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 228.80 USD
Худший трейд: -1 017 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 065.02 USD
Макс. убыток в серии: -3 613.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
