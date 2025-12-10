СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cuanin FTC
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin FTC

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
VTMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
142 (50.00%)
Убыточных трейдов:
142 (50.00%)
Лучший трейд:
1 228.80 USD
Худший трейд:
-1 017.38 USD
Общая прибыль:
72 813.19 USD (212 109 pips)
Общий убыток:
-73 263.13 USD (208 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (5 065.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 065.02 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
87.67%
Макс. загрузка депозита:
28.28%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
167 (58.80%)
Коротких трейдов:
117 (41.20%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.58 USD
Средняя прибыль:
512.77 USD
Средний убыток:
-515.94 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 613.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 017.40 USD (4)
Прирост в месяц:
5.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 377.62 USD
Максимальная:
8 578.18 USD (47.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.50% (5 295.44 USD)
По эквити:
11.86% (1 248.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 278
AUDJPY-STD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD -369
AUDJPY-STD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 4K
AUDJPY-STD -377
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 228.80 USD
Худший трейд: -1 017 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 065.02 USD
Макс. убыток в серии: -3 613.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 11:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 06:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
