- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
59 (84.28%)
損失トレード:
11 (15.71%)
ベストトレード:
6.85 EUR
最悪のトレード:
-4.34 EUR
総利益:
61.21 EUR (5 739 pips)
総損失:
-19.63 EUR (2 566 pips)
最大連続の勝ち:
23 (14.91 EUR)
最大連続利益:
14.91 EUR (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
97.33%
最大入金額:
2.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.23
長いトレード:
30 (42.86%)
短いトレード:
40 (57.14%)
プロフィットファクター:
3.12
期待されたペイオフ:
0.59 EUR
平均利益:
1.04 EUR
平均損失:
-1.78 EUR
最大連続の負け:
2 (-5.05 EUR)
最大連続損失:
-5.05 EUR (2)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
5.05 EUR (0.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (4.95 EUR)
エクイティによる:
4.01% (41.28 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|36
|NZDCAD#
|26
|AUDNZD#
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD#
|22
|NZDCAD#
|17
|AUDNZD#
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD#
|1.5K
|NZDCAD#
|701
|AUDNZD#
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.85 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.91 EUR
最大連続損失: -5.05 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
100%
70
84%
97%
3.11
0.59
EUR
EUR
4%
1:500