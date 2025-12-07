シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SEA
Alexandre Sennes

SEA

Alexandre Sennes
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
XMGlobal-Real 38
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
59 (84.28%)
損失トレード:
11 (15.71%)
ベストトレード:
6.85 EUR
最悪のトレード:
-4.34 EUR
総利益:
61.21 EUR (5 739 pips)
総損失:
-19.63 EUR (2 566 pips)
最大連続の勝ち:
23 (14.91 EUR)
最大連続利益:
14.91 EUR (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
97.33%
最大入金額:
2.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.23
長いトレード:
30 (42.86%)
短いトレード:
40 (57.14%)
プロフィットファクター:
3.12
期待されたペイオフ:
0.59 EUR
平均利益:
1.04 EUR
平均損失:
-1.78 EUR
最大連続の負け:
2 (-5.05 EUR)
最大連続損失:
-5.05 EUR (2)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
5.05 EUR (0.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (4.95 EUR)
エクイティによる:
4.01% (41.28 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD# 36
NZDCAD# 26
AUDNZD# 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD# 22
NZDCAD# 17
AUDNZD# 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD# 1.5K
NZDCAD# 701
AUDNZD# 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.85 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.91 EUR
最大連続損失: -5.05 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.25 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SEA
30 USD/月
4%
0
0
USD
1K
EUR
3
100%
70
84%
97%
3.11
0.59
EUR
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください