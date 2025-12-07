- Прирост
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
57 (85.07%)
Убыточных трейдов:
10 (14.93%)
Лучший трейд:
6.85 EUR
Худший трейд:
-3.48 EUR
Общая прибыль:
54.48 EUR (5 367 pips)
Общий убыток:
-15.29 EUR (2 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (14.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.91 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
96.33%
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.76
Длинных трейдов:
30 (44.78%)
Коротких трейдов:
37 (55.22%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.58 EUR
Средняя прибыль:
0.96 EUR
Средний убыток:
-1.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5.05 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
5.05 EUR (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (4.95 EUR)
По эквити:
4.01% (41.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|36
|NZDCAD#
|23
|AUDNZD#
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD#
|22
|NZDCAD#
|14
|AUDNZD#
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD#
|1.5K
|NZDCAD#
|677
|AUDNZD#
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +6.85 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.91 EUR
Макс. убыток в серии: -5.05 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
