Alexandre Sennes

SEA

Alexandre Sennes
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
57 (85.07%)
Убыточных трейдов:
10 (14.93%)
Лучший трейд:
6.85 EUR
Худший трейд:
-3.48 EUR
Общая прибыль:
54.48 EUR (5 367 pips)
Общий убыток:
-15.29 EUR (2 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (14.91 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.91 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
96.33%
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.76
Длинных трейдов:
30 (44.78%)
Коротких трейдов:
37 (55.22%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.58 EUR
Средняя прибыль:
0.96 EUR
Средний убыток:
-1.53 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5.05 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
5.05 EUR (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (4.95 EUR)
По эквити:
4.01% (41.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD# 36
NZDCAD# 23
AUDNZD# 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD# 22
NZDCAD# 14
AUDNZD# 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD# 1.5K
NZDCAD# 677
AUDNZD# 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.85 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.91 EUR
Макс. убыток в серии: -5.05 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
