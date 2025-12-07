SeñalesSecciones
Alexandre Sennes

SEA

Alexandre Sennes
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
59 (84.28%)
Transacciones Irrentables:
11 (15.71%)
Mejor transacción:
6.85 EUR
Peor transacción:
-4.34 EUR
Beneficio Bruto:
61.21 EUR (5 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.63 EUR (2 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (14.91 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
14.91 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
97.33%
Carga máxima del depósito:
2.17%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
8.23
Transacciones Largas:
30 (42.86%)
Transacciones Cortas:
40 (57.14%)
Factor de Beneficio:
3.12
Beneficio Esperado:
0.59 EUR
Beneficio medio:
1.04 EUR
Pérdidas medias:
-1.78 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.05 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.05 EUR (2)
Crecimiento al mes:
4.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
5.05 EUR (0.49%)
Reducción relativa:
De balance:
0.48% (4.95 EUR)
De fondos:
4.01% (41.28 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD# 36
NZDCAD# 26
AUDNZD# 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD# 22
NZDCAD# 17
AUDNZD# 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD# 1.5K
NZDCAD# 701
AUDNZD# 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.85 EUR
Peor transacción: -4 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.91 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -5.05 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
